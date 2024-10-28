Adana Büyükşehir Belediyesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi\'nden Anavarza Antik Kent Kazıları İçin Protokol

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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü arasında Anavarza Antik Kent kazılarıyla ilgili bir protokol imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Adana'mızın kültürel zenginliğini ve turizm potansiyelini artırmak adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Anavarza Antik Kenti kazılarına destek veren ilk ve tek kurumuz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, kent tarihini gün yüzüne çıkaracak arkeolojik kazılara desteğini sürdürüyor Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü arasında Anavarza Antik Kent kazılarıyla ilgili bir protokol imzalandı. Protokolü Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Erhan imzaladı.

Başkan Zeydan Karalar, makamında gerçekleştirilen imza töreninde şunları kaydetti:

"Kozan ilçemizde bulunan ve dünya tarihinin en büyük antik kentlerinden biri olan Anavarza Antik Kent kazılarına desteğimizi içeren protokolü Kazı Başkanı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sayın Fatih Erhan ile imzaladık. Medeniyetler beşiği bu topraklarda tarihin izlerini gün yüzüne çıkarmak, Adana'mızın kültürel zenginliğini ve turizm potansiyelini artırmak adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bunların yanı sıra Tatarlı Höyük, Magarsus Antik Kenti ve Tepebağ Höyüğü'ne desteklerimiz devam ediyor. Anavarza Antik Kenti kazılarına destek veren ilk ve tek kurumuz."