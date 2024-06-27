Adana Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF, Adanalı çocukların sorunlarını masaya yatırdı - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF, Adanalı çocukların sorunlarını masaya yatırdı

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yaptığı toplantıda, Adanalı çocukların sorunları masaya yatırıldı. Toplantıda, çocukların eğitim sorunları, çocuk işçiliği sorunu ve sağlık sorunları gibi konular ele alındı.

27.06.2024 10:28
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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yaptığı toplantıda, Adanalı çocukların sorunları masaya yatırıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF toplantı yaptı. Toplantıda, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklarla ilgili veri ve bulguları, Adana'da yaşayan çocuklarla ilgili temel sorun alanları, çocukların eğitim sorunları, çocuk işçiliği sorunu ve çocuk işçiliği alanında yapılan ve yapılabilecek çalışmalar, sağlık sorunları ile çocuk yaşta ve zorla evlilikler konularına değinilerek, çocuk koruma alanındaki çalışmalar konuşuldu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü ile Gençlik Spor Daire Başkanlıklarının sunumlarının da yer aldığı toplantıda, çocuk hizmetleri (eğitim/erken çocukluk eğitimi, çocuk katılımı, çocuk koruma, afet ve acil durum) konusundaki uygulamalar ve faaliyetler anlatıldı.

Toplantı, UNICEF ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin olası iş birliği alanları üzerine gerçekleştirilen değerlendirme ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF, Adanalı çocukların sorunlarını masaya yatırdı - Son Dakika

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