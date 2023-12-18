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Adana Büyükşehir Belediyesine Operasyon: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesine Operasyon: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili olarak düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında belediye binasında arama yapıldı ve çevik kuvvet polisi güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adana Büyükşehir Belediyesine Operasyon: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
18.12.2023 - 17:59,
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Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği, Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda sabah operasyon düzenleyen ekipler belediye binasında arama yaptı, çevik kuvvet polisi çevrede güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda, büyükşehir belediye başkanı danışmanlarından M.S'nin de aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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