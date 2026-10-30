Adana Çukurova Belediye Meclisinde CHP'li Sıtkı Keskin 19 oyla başkan vekili seçildi - Son Dakika
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Adana Çukurova Belediye Meclisinde CHP'li Sıtkı Keskin 19 oyla başkan vekili seçildi

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Adana Çukurova Belediye Meclisinde CHP\'li Sıtkı Keskin 19 oyla başkan vekili seçildi
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Adana Çukurova Belediye Meclisi, tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Yeni Partili Başkan Emrah Kozay'ın yerine başkan vekilini seçti. Dört tura kalan oylamanın son turunda CHP'li Sıtkı Keskin 19 oyla seçilirken Feramuz Oran 17 oy aldı.

ADANA'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmasında tutuklanıp, görevinden uzaklaştırılan Yeni Partili Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın yerine, yapılan oylama sonucu CHP'li Sıtkı Keskin 19 oy ile belediye başkan vekili seçildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çukurova Belediyesi'ndeki ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 19 Ekim'de operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince 51 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Emrah Kozay ile önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin'in de bulunduğu 49 şüpheli gözaltına alındı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, teyzesi Sıdıka Şire ve önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin'in de aralarında bulunduğu 34 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kozay, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ YAPILDI

Çukurova Belediye Meclisi, Kozay'ın yerine belediye başkan vekili seçimi için bugün Teyfik Ongun'un başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, seçim öncesi belediye binası önünde yaptığı açıklamada ilke ve prensip olarak bir belediyenin hangi parti tarafından kazanılmışsa, halkın oy verdiği adayın partisinin belediyede kalmasının doğru olduğunu söyledi.

CHP'Lİ SITKI KESKİN BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

Seçimde CHP Grubu meclis üyesi Sıtkı Keskin'i, Yeni Parti Grubu ise meclis üyesi Feramuz Oran'ı aday gösterirken Cumhur İttifakı ise aday çıkarmadı. Seçimin ilk turunda Feramuz Oran 18, Sıtkı Keskin 8 oy alırken, 9 boş, 1 geçersiz oy kullanıldı. Seçimin ikinci turunda Oran 15, Keskin 11 oy alırken 9 boş 1 geçersiz oy kullanıldı. Üçüncü tura kalan seçimde Feramuz Oran 16, Sıtkı Keskin 11 oy alırken, 9 boş oy çıktı. Dördüncü ve son turda Oran 17 oy alırken, CHP'li Sıtkı Keskin 19 oy ile belediye başkan vekili seçildi.

'EN İYİ HİZMET İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ'

Seçim sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Cumhuriyet'e sahip çıkmanın CHP'ye sahip çıkmak olduğunu biz burada bu salonda bir kere daha gördük. Ben CHP'li meclis üyelerinin tamamına teşekkür ediyorum. Burası CHP tarafından yönetilecek ama kolektif yönetilecek. En iyi hizmeti vermek üzere eski dönemde olduğu gibi sonuna kadar çaba gösterecek. Biz de CHP genel merkezi olarak bu süreci yakından takip edeceğiz" dedi.

'HEP BERABER ÇUKUROVA DİYECEĞİZ'

Çukurova Belediye Başkan Vekili seçilen CHP'li Sıtkı Keskin ise "Hem CHP'li meclis üyeleri hem de mecliste grubu bulunan diğer partilerin meclis üyeleri buradaki iradeye sahip çıkmıştır. Bu irade CHP'nin 31 Mart seçimlerinde gösterdiği iradedir. Elbette ki Çukurova Belediyesi bir kişilik yönetimle ya da tek başına olacak yönetimle yönetilemez. Bizim şiarımız 'Beraber Çukurova'dır. Ayrımız gayrımız olmadan örgütlerimizi göz önünde bulundurarak, Çukurova'nın her sokağına inerek, Çukurovalı ile birlikte ve CHP'nin 6 okuna şiar ederek görevimizi tüm partilerin meclis üyeleri ile birlikte yürüteceğiz. Hep beraber Çukurova diyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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