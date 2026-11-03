Adana Çukurova\'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvarı'nda 6 katlı apartmanın son katında bulunan bir dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese, itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.