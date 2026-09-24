Adana Çukurova'da uyuşturucu ticaretiyle suçlanan sanığa en az 10 yıl hapis istendi - Son Dakika
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Adana Çukurova'da uyuşturucu ticaretiyle suçlanan sanığa en az 10 yıl hapis istendi

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Adana Çukurova'da masaj salonunda sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık hakkındaki iddianame kabul edildi. Sanık için 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istendi. 2 Şubat'ta tutuklanan ve suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılaması gelecek günlerde başlayacak.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde masaj salonunda sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık hakkında 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 2 Şubat'ta tutuklanan Ş.G. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, motosikletiyle Karslılar Mahallesi'ndeki masaj salonuna giden sanığın, buluştuğu H.K'ye 13,12 gram sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu hap satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

İddianamede, sanığın cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar, evinde de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği aktarıldı.

Sanığın, kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, Ş.G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ş.G'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA
Uyuşturucu TicaretiÇukurova3. SayfaGüncelAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana Çukurova'da uyuşturucu ticaretiyle suçlanan sanığa en az 10 yıl hapis istendi - Son Dakika
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