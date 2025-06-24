Adana'da 1 ton 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yaptıkları belirlenen 2 şüphelinin hafif ticari araçlarını takibe aldı.
Merkez Sarıçam ilçesinde durdurulan araçlardaki incelemede 1 ton 250 kilogram kıyılmış kaçak tütün bulundu.
Ekipler, 2 sürücüyü gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da 1.25 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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