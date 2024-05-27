Adana'da 1,780 gram eroin ele geçirilen sanığa ağır ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da 1,780 gram eroin ele geçirilen sanığa ağır ceza

Adana\'da 1,780 gram eroin ele geçirilen sanığa ağır ceza

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 1 kilo 780 gram eroin bulunan tutuklu sanık, 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanık, uyuşturucunun kendisine ait olmadığını iddia etse de mahkeme tarafından suçlu bulundu.

27.05.2024 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde 1 kilo 780 gram eroin ele geçirilen tutuklu sanık, 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık H.T.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, polis ekiplerince 19 Nisan 2023'te Onur Mahallesi'nde durdurulan sanığın otomobilinde, stepneye gizlenmiş 1 kilo 780 gram eroin ele geçirildiğini belirtti.

Aracın koltuğunun altındaki çantada uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 101 bin 300 liranın bulunduğunu ifade eden savcı, sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

H.T.K. ise uyuşturucunun kendisine ait olmadığını iddia ederek, hakkındaki suçlamayı reddetti.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 1,780 gram eroin ele geçirilen sanığa ağır ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
10:04 Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana’da yakalandı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana'da yakalandı
09:48 Papua Yeni Gine’de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı Papua Yeni Gine'de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı
08:16 Rus askeri yetkili: Estonya’daki Narva, Letonya’daki Daugavpils ve Litvanya’daki Klaipeda’yı işgal etmeliyiz Rus askeri yetkili: Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'yı işgal etmeliyiz
07:53 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a salvolar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar
11:04 Lig bitti ama gerilim devam ediyor Ahmet Çakar’dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia
10:51 Tarifeli uçak krizi büyüyor THY ile federasyon birbirine düştü Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü
10:16 Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı
10:15 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
10:02 Avrupa’dan Togg’a övgü yağıyor Tesla’nın önüne geçti Avrupa'dan Togg'a övgü yağıyor! Tesla'nın önüne geçti
09:49 Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü
09:47 Bangladeş’te Burak Özçivit izdihamı Birbirini ezdiler Bangladeş'te Burak Özçivit izdihamı! Birbirini ezdiler
09:43 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılacak İşte Aslan’ın muhtemel rakipleri Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak! İşte Aslan'ın muhtemel rakipleri
09:37 İsrail kana doymuyor Refah’taki kampta çocuk ve bebekleri diri diri yaktılar İsrail kana doymuyor! Refah'taki kampta çocuk ve bebekleri diri diri yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 13:56:20. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da 1,780 gram eroin ele geçirilen sanığa ağır ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement