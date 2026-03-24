Adana'da 10 Bin Fidan Dikildi
Adana'da 10 Bin Fidan Dikildi

Adana\'da 10 Bin Fidan Dikildi
24.03.2026 14:27
Adana'da Orman Haftası etkinliğinde 10 bin fidan, yeşil vatanı koruma amacıyla toprakla buluşturuldu.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ATÜ) Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Mustafa Yavuz, programda yaptığı konuşmada, dikilen fidanların yeşil vatana katkı sağladığını söyledi.

Adana'nın yüzde 42'lik orman varlığıyla öne çıktığını ifade eden Yavuz, "Kara, mavi ve siber vatanımız var ama aynı zamanda da yeşil vatanımız var. Yeşil vatanımızı korumak 86 milyonun ortak sorumluluğu ve borcu çünkü yeşil vatan sadece ağaçlardan oluşmuyor. Aynı zamanda içerisinde bir ekosistemi barındırıyor." dedi.

Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de ormanların binlerce canlının sığınağı olduğunu vurgulayarak, "Bu mirası korumak sadece ormancıların değil 7'den 70'e tüm milletimizin ortak ve asil bir görevidir. Toprağa dikeceğimiz her bir fidan, sadece doğaya bir nefes değil yarınlarımıza bırakacağımız en somut mirastır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, yerleşkedeki 80 dekar alana 10 bin kızılçam, fıstıkçamı, servi ve zakkum fidanı dikti.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel de katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 10 Bin Fidan Dikildi - Son Dakika

İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Denize sıfır stadyum Milli maçla açılacak Denize sıfır stadyum! Milli maçla açılacak
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
Fenerbahçe’ye yıldız yağacak Yeni transfer listesi belli oldu Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! Yeni transfer listesi belli oldu
“Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor“ iddiasına en net yanıt "Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
İran’ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump’ı sinirlendirecek İran'ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump'ı sinirlendirecek

14:20
İran’da Ali Laricani’nin yerine gelen isim belli oldu
İran'da Ali Laricani'nin yerine gelen isim belli oldu
14:01
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
14:00
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
13:39
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu Hakan Ural’dan imalı sözler
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
13:01
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
12:37
Kuyumcularda altın kalmadı Dükkanın camına asılan yazı bomba
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba
SON DAKİKA: Adana'da 10 Bin Fidan Dikildi - Son Dakika
