 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da 10 günde 6 motosiklet çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da 10 günde 6 motosiklet çalan hırsız yakalandı

Adana'da 10 günde 6 motosikletin gidon kilitlerini kırarak çalan Erol A., güvenlik kameraları sayesinde tespit edilip yakalandı. Şüpheli, tutuklandı.

Adana\'da 10 günde 6 motosiklet çalan hırsız yakalandı
22.12.2023 - 10:34,  Güncelleme: 10:35
Abone Ol

ADANA'da, 10 günde, gidon kilitlerini kırdığı 6 motosikleti çalan Erol A. (24), güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesinde 10 günde meydana gelen 6 motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma yaptı. Polis, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyip, Erol A.'nın motosikletlerin gidon kilitlerini kırıp çaldığını belirledi. Şüphelinin adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Polisin geldiğini görünce kaçmaya çalışan Erol A., takiple ara sokakta yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erol A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Hırsızlık, Adliye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 10 günde 6 motosiklet çalan hırsız yakalandı - Son Dakika


10:27
Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın'ı istiyor Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın'ı istiyor
10:23
Tan Sağtürk ve Tamer Karadağlı Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi Tan Sağtürk ve Tamer Karadağlı Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi
10:06
7 maçta biletini kestiler! Herkes Rıza Çalımbay'ın aylar önceki sözlerini konuşuyor 7 maçta biletini kestiler! Herkes Rıza Çalımbay'ın aylar önceki sözlerini konuşuyor
09:08
Hamas liderinin ofisi de oradaydı! İsrail, Filistin devlet kurumlarının bulunduğu bölgeyi yerle bir etti Hamas liderinin ofisi de oradaydı! İsrail, Filistin devlet kurumlarının bulunduğu bölgeyi yerle bir etti
08:56
İmamoğlu metroda! Yürüyen bantın çalışmamasına yapılan yorumlar kırdı geçirdi İmamoğlu metroda! Yürüyen bantın çalışmamasına yapılan yorumlar kırdı geçirdi
08:52
Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı
08:37
Ankara'da bir genç başıboş köpeğin saldırısına uğradı! O anlar kamerada Ankara'da bir genç başıboş köpeğin saldırısına uğradı! O anlar kamerada
08:32
Uyuşturucu baronu Zafer Ramadan Mersin'de yakalandı Uyuşturucu baronu Zafer Ramadan Mersin'de yakalandı

Son Dakika
10:27 Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın'ı istiyor
10:23 Tan Sağtürk ve Tamer Karadağlı Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi
10:06 7 maçta biletini kestiler! Herkes Rıza Çalımbay'ın aylar önceki sözlerini konuşuyor
09:08 Hamas liderinin ofisi de oradaydı! İsrail, Filistin devlet kurumlarının bulunduğu bölgeyi yerle bir etti
08:56 İmamoğlu metroda! Yürüyen bantın çalışmamasına yapılan yorumlar kırdı geçirdi
08:52 Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı
08:37 Ankara'da bir genç başıboş köpeğin saldırısına uğradı! O anlar kamerada
08:32 Uyuşturucu baronu Zafer Ramadan Mersin'de yakalandı
08:27 İsrail kana doymuyor! Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
08:27 32 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 304 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 11:00:52. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da 10 günde 6 motosiklet çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement