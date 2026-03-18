Adana'da 100 Milyonluk Kaçak Makaron Operasyonu

ADANA'da polis ekipleri, operasyon düzenlediği depoda piyasa değeri 100 milyon lira olan 144 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ceyhan ilçesindeki bir depoda piyasaya sürülmeye hazırlanan yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, baskın yaptığı depoda piyasa değeri 100 milyon lira olan 144 milyon kaçak makaron ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

