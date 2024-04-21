Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Renkli Su Korteji - Son Dakika
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Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Renkli Su Korteji

Adana\'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı\'nda Renkli Su Korteji

Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında, Seyhan Nehri'nde renkli su korteji gerçekleştirildi. Kano, paddle board ve kürek takımları ile Büyükşehir Belediyesinin gondollarının yer aldığı kortejde, görsel şölen oluşturmak için renkli dumanlar kullanıldı. Halk oyunları ekipleri de nehirde kurulan platformda gösteri yaparken, vatandaşlar korteji cep telefonlarıyla kaydetti.

21.04.2024 13:48
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Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında su korteji gerçekleştirildi.

Seyhan Nehri'nde düzenlenen su kortejinde, kano, paddle board ve kürek takımları ile Büyükşehir Belediyesinin gondolları yer aldı.

Renkli dumanlar kullanılarak görsel şölen oluşturulan korteji vatandaşlar da nehir kıyısından takip etti.

Halk oyunları ekipleri de nehirde kurulan platformda gösteri yaptı.

Vatandaşlar, korteji cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Festival, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Renkli Su Korteji - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Renkli Su Korteji - Son Dakika
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