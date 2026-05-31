Adana\'da 126 Sürücüye Ceza

Adana'da, trafik uygulamasında eksikleri tespit edilen 126 sürücüye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda uygulama yaptı.
Aralarında motosikletlerin de olduğu durdurulan 387 sürücünün belgeleri kontrol edildi.
Ekipler, eksikleri tespit edilen 126 sürücüye para cezası uyguladı, 8 araç trafikten men edildi.
Öte yandan denetlemeler sırasında ekiplerin ihtarına uymayan bir sürücünün kaçarken trafik ışığı direğine çarptığı ve kazada yara almadığı belirtildi.
