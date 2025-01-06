Adana\'da 15 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da şehirler arası yolcu otobüsündeki valizinde 15 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah taşındığı belirlenen yolcu otobüsünü, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Seyhan ilçesi yakınında durdurdu.
Aracın bagajındaki incelemede, bir valizde 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan valizin sahibi A.Y. (19), emniyete götürüldü.
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