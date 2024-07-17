Adana'da 18 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan hırsız yakalandı

Adana'da 18 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hırsız, yolda yürürken yakalanıp cezaevine gönderildi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Ocak Mahallesi 22014 Sokak'ta yürüyen Salih Güzel'i durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.
Polis, 3 ayrı hırsızlıktan toplam 18 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen Güzel'i Hürriyet Polis Merkezi Amirliğine götürdü.
Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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