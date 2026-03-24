Adana'da 19 Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'da haklarında uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan 19 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 2 ile 23 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 19 kişi yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.