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Adana'da 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili anne ve baba yargılanıyor - Son Dakika
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Adana'da 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili anne ve baba yargılanıyor

Adana'nın Seyhan ilçesindeki evlerinde ölü bulunan 2 aylık bebeğin anne ve babası, 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan 25'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor.

Adana\'da 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili anne ve baba yargılanıyor
15.12.2023 - 16:05,
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evlerinde 2 aylık bebeklerinin ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan anne ve babanın "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 25'er yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu anne Ayşegül Talay ve tutuklu baba Suat Talay, müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ve sanıkların avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Suat Talay, olay günü sabah eşinin çığlık sesine uyandığını ve bebeğin cansız olduğunu gördüğünü söyledi.

Bebeğe suni teneffüs yapmaya çalıştığını belirten Talay, şöyle devam etti:

"Eşimle ne yapacağımızı bilemedik. Yaklaşık 8-9 gün boyunca bebek ölü bir halde beşiğinde durdu. Daha sonra ceset çürümeye başlayınca bebeği poşete koydum. Eşim bana evde çok sıkıldığını söyledi. Ben de işe gidecektim. Birlikte evden çıktık. Pastaneden bir şeyler aldıktan sonra eşime eve dönmesini söyledim. Eşim evin anahtarı kendi üzerinde olmasına rağmen komşuya anahtarı evde unuttuğunu ve evde bebek oluğunu söylemiş. Komşu da bu durum üzerine itfaiyeye bilgi vermiş. Olay bu şekilde ortaya çıktı. Ben kızımın bakımında ihmali bir davranışta bulunmadım. Kızım banyo yaptığında üşümesin diye soba açmıştım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum."

Sanık Ayşegül Talay ise savunmasında doğum yaptıktan sonra eşi Suat Talay'ın bebeğe mama almadığını öne sürerek, "Evdeki pirinç unu ile bebeği beslemeye çalıştım. Eşimle evde yiyecek bir şeyler olmaması nedeniyle kavga ettik. Eşim olay günü dışarıdan poğaça ve meyve suyu getirdi. Bebeğin nasıl yıkandığını, nasıl yatağa yatırıldığını hatırlamıyorum. Muhtemelen eşimin bana getirdiği yiyecekler içinde uyuşturucu madde vardı. Gizlice koyduğunu düşünüyorum. Ben bebeğe bakmaya çalıştım, ihmal göstermedim. Suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

Müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı da sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da dosyadaki mevcut delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların ceza ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinde 3 hafta süreyle gözlem altına alınmasına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evlerinde 27 Mart'ta 2 aylık kız bebeğin ölü bulunmasıyla ilgili 10 Nisan'da tutuklanan anne Ayşegül Talay ve 17 Nisan'da tutuklanan baba Suat Talay hakkında savcılıkça, "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 25'er yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili anne ve baba yargılanıyor - Son Dakika
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