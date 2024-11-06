Adana'da 2. Varda Ultra Trail Koşusu Başlıyor - Son Dakika
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Adana'da 2. Varda Ultra Trail Koşusu Başlıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle 8-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2. Varda Ultra Trail Koşusu, Adana'nın tarihi ve doğal güzelliklerini sporla buluşturacak. Koşu, Varda Köprüsü ve Kapıkaya Kanyonu gibi eşsiz yerlerde geçecek ve katılımcılara çeşitli parkurlarda yarışma imkanı sunacak.

06.11.2024 18:09
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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi desteği ve paydaş kurumların katkısı ile 2. Varda Ultra Trail Koşusu, 8 Kasım cuma günü başlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bu koşu çok özel yerlerde yapılacak bir koşu. Yaklaşık 120 yıllık tarihi olan Varda Köprüsü ve doğa harikası olan Kapıkaya Kanyonu'nu fotoğraflamak için bile dünyanın her yerinden turist çekebilecek potansiyele sahip bir coğrafya. Adana'yı, Adana'nın doğal güzelliklerini tanıtırken yanına sporu ekliyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 8- 10 Kasım arasında yapılacak 2. Varda Ultra Trail Koşusu'nun tanıtımının yapılacağı basın toplantısında, kentin değerlerini, farklı organizasyonlarla tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına, yarışın paydaşları arasında yer alan Türkiye Atletizm Federasyonu İl Temsilciliği ile Gençlik Spor Müdürlüğü Şube yöneticileri, Adana Running Spor Kulübü temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Adana'nın eşsiz doğası ile sporu bir araya getirdiklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, şöyle konuştu:

"Stratejik Eylem Planı'mızı hazırlarken, o planı 3 temel anlayış üzerine inşa ettik: 'Varsıl, Güvenli ve Keyifli bir Adana' dedik. Bu da keyifli işlerden biri. Seyhan Belediyesi'nde başladığımız 'Spor Şehri Adana'nın temelini yüzme, futbol, basketbol, boks, güreş gibi sporlarla attık, meyvelerini de gelen şampiyonluklarla topladık. Bu koşu çok özel yerlerde yapılacak bir koşu. Yaklaşık 120 yıllık tarihi olan Varda Köprüsü ve doğa harikası olan Kapıkaya Kanyonu'nu fotoğraflamak için bile dünyanın her yerinden turist çekebilecek potansiyele sahip bir coğrafya. Adana'yı, Adana'nın doğal güzelliklerini tanıtırken yanına sporu ekliyoruz. İstiyoruz ki kentimiz ulusal ve uluslararası düzeyde bu güzellikleri ile ön plana çıksın ve kentimizin turizm gelirleri artsın."

Heyecan 3 gün sürecek

8 Kasım Cuma İstasyon Meydanı Gar önünde sporcu kaydı, DJ müziği ve sporcular için makarna partisi ile başlayacak Ultra Trail Varda etkinlikleri, 9 Kasım Cumartesi günü saat 07.30'da; 14K, 27K, 67K olmak üzere 3 kategoride yarışlarla devam edecek. 14K Hackırı'dan, 27K Belemedik'ten, 67K ise Yer Köprü'den başlayacak ve tüm kategorilerde yarış tarihi Varda Köprüsü'nde bitecek. Yarışmanın ödül töreni ise 10 Kasım Pazar günü saat 11.00'de İstasyon Meydanı'nda yapılacak.

Kaynak: ANKA

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