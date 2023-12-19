Adana\'da 21 milyon 252 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 21 milyon 252 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen 4 iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerlerindeki aramalarda, 1 milyon 532 bini tütün doldurulmuş kaçak 21 milyon 252 bin makaron ve mükerrer olduğu tespit edilen 62 bin 500 TPDK bandrolü ele geçirildi.

Bunun üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.