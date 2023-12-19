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Adana'da 21 milyon 252 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 21 milyon 252 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da yapılan operasyonda, 4 iş yerinde yapılan aramalarda 21 milyon 252 bin kaçak makaron ve 62 bin 500 TPDK bandrolü ele geçirildi. 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana\'da 21 milyon 252 bin kaçak makaron ele geçirildi
19.12.2023 - 10:33,
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Adana'da 21 milyon 252 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen 4 iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerlerindeki aramalarda, 1 milyon 532 bini tütün doldurulmuş kaçak 21 milyon 252 bin makaron ve mükerrer olduğu tespit edilen 62 bin 500 TPDK bandrolü ele geçirildi.

Bunun üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da 21 milyon 252 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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