Adana'da 24 Kilo Esrar Ele Geçirilen Davada 3 Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
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Adana'da 24 Kilo Esrar Ele Geçirilen Davada 3 Sanığa Hapis Cezası

Adana\'da 24 Kilo Esrar Ele Geçirilen Davada 3 Sanığa Hapis Cezası

Adana'da bir otomobilde 24 kilo 850 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili yargılanan 5 sanıktan 3'üne, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 17 yıl 6 ay ila 21 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Mahkeme heyeti, diğer 2 sanığın ise beraatine karar verdi.

06.05.2024 10:47
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Adana'da bir otomobilde 24 kilo 850 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili yargılanan 5 sanıktan 3'üne, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 17 yıl 6 ay ila 21 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar B.A, M.D, O.A. ve H.G, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanık G.G. ve avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 12 Ocak 2023'te Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda durdurulan B.A. idaresindeki otomobilin bagajında 24 kilo 850 gram esrar ele geçirildiğini anlattı.

G.G'nin de bulunduğu otomobile, M.D, O.A. ve H.G'nin olduğu farklı bir aracın öncülük ettiği belirtilen mütalaada, 5 sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddetti, beraatlerini istedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan B.A'yı 21 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına, O.A. ile H.G'yi de 17 yıl 6'şar ay hapis ve 125'er bin lira adli para cezasına çarptırdı, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, G.G. ve M.D'nin ise beraatine hükmetti.

Kaynak: AA

Adana, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 24 Kilo Esrar Ele Geçirilen Davada 3 Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika

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