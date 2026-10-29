Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi - Son Dakika
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Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi

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Adana\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi
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Adana'da, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Adana'da, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Vali Mustafa Yavuz, bir otelde düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının yer aldığı video izlendi.

Öğrencilerin tiyatro gösterisi sergilediği programda müzik dinletisi de sunuldu.

Vali Yavuz, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanıyla milletin kendi geleceğinin sahibi olduğunu söyledi.

Anadolu'nun yüreğinde yanan ümidin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde zafere ulaştığını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"İşgalin karanlığında bu şehirde yakılan hürriyet ateşi, bugün aynı inançla ve iradeyle yüreğimizde yanıyor. Kahramanlarımızı minnetle anıyor, onların vatan sevgisini Cumhuriyete bağlılığımızla yaşatıyoruz. Bu hatıraya vefamızı birbirimize daha sıkı kenetlenerek göstereceğiz. Sevincimizi paylaşacak, kardeşliğimizi koruyacak, gençlerimizin heyecanıyla yarınlarımıza yürüyeceğiz ve geleceğe duyulan güveni hep birlikte büyüteceğiz."

Kaynak: AA
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