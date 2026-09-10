Adana'da 3 ilçeye yayılan orman yangını kontrol altına alındı, zarar tespiti başladı
Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan ve İmamoğlu ile Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını bugün kontrol altına alındı. Bölgede AFAD koordinasyonunda zarar tespit çalışmaları başlarken, yangında zarar gören enerji hatlarının onarımı için de ekipler çalışma başlattı.
ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçradıktan sonra bugün kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde AFAD koordinasyonunda ilgili kurumların zarar tespit çalışmaları başladı. Ayrıca, yangın nedeniyle enerji hatlarında meydana gelen zararların giderilmesi ve bölgeye yeniden elektrik enerjisi verilmesi için ekipler çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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