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Adana'da 3 milyon 395 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 3 milyon 395 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde yapılan denetimlerde, 106 bin cinsel güç arttırıcı hap, 75 bin doldurulmuş makaron ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, trafik kurallarını ihlal eden 6 sürücüye de cezai işlem uygulandı.

Adana\'da 3 milyon 395 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi
31.12.2023 - 21:11,
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Adana'nın Pozantı ilçesinde 3 milyon 395 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre ekipler, yılbaşı öncesi çeşitli yerlerde denetim noktaları oluşturdu.

145 aracı kontrol eden ekipler, bu araçlardaki kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

Ekipler, araçlarda yaptıkları aramalarda piyasa değeri 3 milyon 395 bin lira olan 106 bin cinsel güç arttırıcı hap, 75 bin doldurulmuş makaron ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, şüpheliler gözaltına alındı.

Ayrıca, trafik kurallarını ihlal eden 6 sürücüye de cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da 3 milyon 395 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika
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