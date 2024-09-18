Adana'da 3 Sanığa Uyuşturucu Cezası

Güncel

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, pikapta 122 kilo 300 gram skunk ele geçirilmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 3 sanık 18'er yıl hapis ve 150'şer bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar S.B, A.A. ve C.D. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, 8 Ekim 2023'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu taşıdığını belirlediği bir pikabı merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda takibe aldığını ve sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçtığını belirtti.

Polisin lastiklerine ateş edilerek durdurduğu araçtan, 11 çuvalda 122 kilo 300 gram skunk ele geçirildiğini ifade eden savcı, Diyarbakır'dan getirdikleri uyuşturucunun nakli konusunda ortak plan yapan, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18'er yıl hapis ve 150'şer bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanıklar S.B, A.A. ve C.D'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.