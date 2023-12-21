Adana'da 300 bin paket kaçak sigara ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu tespit edilen kamyonu takibe aldı.
Merkez Çukurova ilçesi Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurulan araçta 300 bin paket sigara bulundu.
Gözaltına alınan sürücü O.C.T, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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