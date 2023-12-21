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Adana'da 300 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirilen Kamyonun Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da 300 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirilen Kamyonun Sürücüsü Tutuklandı

Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu tespit edilen kamyonu takibe aldı. Durdurulan araçta 300 bin paket sigara ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.

Adana\'da 300 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirilen Kamyonun Sürücüsü Tutuklandı
21.12.2023 - 10:19,
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Adana'da 300 bin paket kaçak sigara ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu tespit edilen kamyonu takibe aldı.

Merkez Çukurova ilçesi Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurulan araçta 300 bin paket sigara bulundu.

Gözaltına alınan sürücü O.C.T, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Adana'da 300 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirilen Kamyonun Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 300 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirilen Kamyonun Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika
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