Adana\'da 35 Sürücüye Korna Cezası

Adana'da sivil trafik polisleri, gereksiz korna çaldığı tespit edilen 35 toplu taşıma aracı sürücüsüne 24 bin 150 lira ceza uyguladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürdü.
Farklı noktalarda çalışma yapan sivil trafik polisleri, gereksiz korna çaldığı belirlenen toplu taşıma araçlarının plakalarını ekiplere bildirdi.
Kontrol noktalarında durdurulan 35 sürücüye 24 bin 150 lira ceza uygulandı.
Ekipler, sürücülere gereksiz korna çalmamaları konusunda da uyarıda bulundu.
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