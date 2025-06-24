(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 07.09'da 4.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiği belirtildi. Deprem yerin 6.96 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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