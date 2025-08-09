Adana'da 4.65 Milyon Kaçak Makaron Ele Ge geçirildi

Adana'da 4 milyon 650 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.

Aracın kasasındaki kolileri inceleyen ekipler, 4 milyon 650 bin kaçak makaron buldu.

Ekipler, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.