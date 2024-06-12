Adana'da 400 bin sazan yavrusu Seyhan Baraj Gölü'ne salındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da 400 bin sazan yavrusu Seyhan Baraj Gölü'ne salındı

Adana\'da 400 bin sazan yavrusu Seyhan Baraj Gölü\'ne salındı

Adana'da üretilen 400 bin sazan yavrusu, Seyhan Baraj Gölü'ne bırakıldı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, iç suların en değerli şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'de balık tüketiminin artırılması gerektiğini belirten Köşger, vatandaşların ihtiyacını karşılamak için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

12.06.2024 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da üretilen 400 bin sazan yavrusu Seyhan Baraj Gölü'ne salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Seyhan Su Ürünleri Üretme İstasyonu'nda sazan balığı üretildi.

Üretimi yapılan 400 bin sazan yavrusu, törenle "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi kapsamında Seyhan Baraj Gölü'ne bırakıldı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'de iç suların en değerli şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Köşger, "Toplamda Adana'daki iç sularımıza salınacak yavru sayımız 1,5 milyondu ancak Adana'da 2 milyon 250 bin nüfus olması nedeniyle her nüfusa 1 sazan olacak şekilde yavru balık salımı gerçekleşecek." diye konuştu.

Vali Köşger, Türkiye'de balık tüketiminin arzu edilen seviyede olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Gelişmiş ülkelerde 20-25 kilogramları bulan balık tüketimi olsa da ülkemizde henüz bu rakam yaklaşık 6-7 kilogram civarında. Balık en değerli ve sağlıklı protein kaynağı. Her türlü imkanı kullanarak vatandaşımızın bu anlamdaki ihtiyacını karşılamak için gayret etmemiz lazım. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, balıklar büyüdükten sonra da Adanalılara afiyet olsun diyoruz"

Etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu ile Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel de katıldı.

Kaynak: AA

Yavuz Selim Köşger, Seyhan Baraj Gölü, Türkiye, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 400 bin sazan yavrusu Seyhan Baraj Gölü'ne salındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes’e dudak uçuklatan bonservis İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes'e dudak uçuklatan bonservis
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:35:05. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da 400 bin sazan yavrusu Seyhan Baraj Gölü'ne salındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement