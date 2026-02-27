Adana\'da 452 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Adana'da otobüste gümrük kaçağı 452 cep telefonu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı.
Aramada 452 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, otobüs şoförü S.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
