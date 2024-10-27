Adana\'da 5.0 Büyüklüğünde Deprem

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(ANKARA) - Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin yazılı açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraoğlu "Ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmemiştir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraoğlu, Adana'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin X hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Uraloğlu paylaşımında "Adana'da 5 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımızın saha tarama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Rabbim her türlü afetten memleketimizi korusun" ifadelerine yer verdi.