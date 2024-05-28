Adana\'da 51 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde 51 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19-25 Mayıs'ta ilçe genelinde operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmada, ruhsatsız oldukları tespit edilen 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 13 av tüfeği, 33 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile bir miktar uyuşturucu bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 42 şüpheli tutuklandı.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 261 kişiyi yakalayan ekipler, kimliklerini sorguladığı ve kaydı bulunmayan 17 yabancı uyruklu hakkında işlem yaptı.