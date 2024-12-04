Adana'da 56 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Ge geçirildi

Adana'da kasımda yapılan operasyonlarda 56 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-31 Kasım'da gümrük kaçağı sigara bulunduğu belirlenen çok sayıda araç ve iş yerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
Aramalarda, çeşitli markalarda 56 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 8 kişi hakkında kaçakçılık suçundan adli işlem uygulandı.
Polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kaçak sigaraların bir bölümünün iki tırın dorselerindeki çift katlı brandaların arasına gizlendiği görülüyor.
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