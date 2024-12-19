Adana\'da 7.5 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da gümrük kaçağı 7 milyon 480 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen panelvan ve kamyonu kent merkezinde durdurarak aradı.
Araçlardaki aramalarda 7 milyon 480 bin makaron bulundu.
Ekipler, iki aracın sürücüsünü gözaltına aldı.
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