Adana'da bir tırda 7,5 ton kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen tırı Yüreğir ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu.
Aracın dorsesindeki kolileri inceleyen ekipler, 7,5 ton kaçak tütün buldu.
Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da 7,5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
