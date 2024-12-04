Adana\'da 7.6 Milyon Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 7 milyon 660 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara satışının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesinde bir araca ve iki depoya düzenlenen operasyonda 7 milyon 660 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
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