Adana\'da 7.9 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 7 milyon 910 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığından şüphelendiği tır ve kamyoneti merkez Sarıçam ilçesinde durdurarak arama yaptı.
Araçlarda gümrük kaçağı 7 milyon 910 bin makaron bulan ekipler, 2 sürücüyü de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
