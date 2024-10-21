Adana\'da 7 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 7 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde belirlenen bir depoya operasyon düzenledi. Adreste 7 milyon makaron bulan ekipler, şüpheli M.B'yi (40) gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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