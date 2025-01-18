Adana\'da 7 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 7 milyon 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Kapalı kasa kamyoneti takibe alan ekipler, merkez Sarıçam ilçesinde durdurdukları araçta 7 milyon 50 bin makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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