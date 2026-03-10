Adana'da 8 Mart Etkinlikleri Bir Hafta Sürecek - Son Dakika
Adana'da 8 Mart Etkinlikleri Bir Hafta Sürecek

10.03.2026 11:53  Güncelleme: 12:49
Adana Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir hafta sürecek etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler arasında sergi, söyleşi ve bisiklet turu gibi aktiviteler yer alıyor. Kadınların eşitlik mücadelesine dikkat çekmek amacıyla kentin simge yapıları mor renkle ışıklandırıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, kadınların eşitlik mücadelesine destek vermek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kapsamlı bir program hazırladı. 7 Mart'ta başlayan ve bir hafta boyunca devam edecek olan etkinliklerde kadın emeği, sanat ve dayanışma vurgusu ön plana çıktı.

Mimoza Kadınlar Fotoğraf Sergisi sanatseverlerle buluştu

Etkinlikler, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu Fuaye Alanı'nda açılan "Mimoza Kadınlar Fotoğraf Sergisi" ile başladı. Adana'nın kadın fotoğrafçılar topluluğu olan Mimoza Kadınlar'ın kadrajından çıkan eserlerin yer aldığı sergi, bir hafta boyunca ziyarete açık kalacak. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Av. Türkan Eşli, belediyenin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki hizmetleri ve yerel eşitlik eylem planları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

"Ay Işığıyla Yıkanan Kadınlar" söyleşisi

Serginin ardından Adana Tabip Odası ve ÇYDD Çukurova Şubesi iş birliğiyle bir söyleşi gerçekleştirildi. Prof. Dr. Esin Şenol Davutoğlu, "Ay Işığıyla Yıkanan Kadınlar" başlıklı söyleşide kadınların yaşam deneyimlerini ve direnç hikayelerini anlattı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Gülşah Seydaoğlu'nun üstlendiği etkinlikte, kadın dayanışmasının ve görünmeyen emeğin toplumsal farkındalıktaki rolü ele alındı.

Pedal çevirerek özgürlük mesajı verdiler

Etkinlikler kapsamında 8 Mart Pazar günü "Sen de Pedallarını Özgürlüğe Çevir" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünden başlayan turda, çok sayıda kadın sağlıklı yaşam, çevre bilinci ve eşitlik talebiyle pedal çevirdi.

Kentin simgeleri mor renge büründü

8 Mart dayanışmasına görsel bir destek vermek amacıyla Adana'nın tarihi ve simge yapıları mor ışıklarla aydınlatıldı. Yavuzlar Köprüsü ve Büyük Saat, kadınların hak mücadelesine dikkat çekmek için bir hafta boyunca mor renkle ışıklandırılacak. Ayrıca kentin dört bir yanındaki dijital billboardlarda UN Women ile iş birliği içinde hazırlanan "Bizim Haklarımız, Bizim Gücümüz" temalı farkındalık görselleri yayınlanmaya başlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, kadınların eşit, adil ve özgür bir yaşam sürdüğü bir toplum inşa edilene kadar dayanışmayı büyütme kararlılığında oldukları vurgulandı.

Kaynak: ANKA

