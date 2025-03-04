Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
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Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri Başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine 'Diren' filmi ile başladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı, etkinliklerin amacının kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak olduğunu vurguladı.

04.03.2025 11:04  Güncelleme: 12:30
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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri, "Diren" filminin gösterimi ile dün başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kadınların topluma katkısı ve mücadelesi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla etkinlikler düzenleyerek kutluyor.

Etkinliklerin ilki, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çukurova Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğiyle, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda "Diren" (Suffragette, 2015) filminin gösterimi ile dün yapıldı.

Film gösterimi öncesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay Dolançay, şunları söyledi:

"Toplumsal cinsiyet eşitliği bilinciyle, kadınların toplumsal yaşamın her alanında güçlenmesini destekleyen, hak temelli bir perspektifle şekillendirilmiş bir etkinlik takvimi oluşturduk. Bu etkinlikler, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı, kadınların kazanımlarını destekleyerek güçlendirmeyi ve kamusal alandaki görünürlüğünü artırmayı hedeflemektedir. 8 Mart kapsamında düzenlenecek etkinlikler, Adana'nın farklı noktalarında, geniş bir katılımı teşvik edecek şekilde planlandı. Kadınların kendilerini ifade edebilecekleri söyleşilerden kültürel etkinliklere, atölyelerden dayanışma buluşmalarına kadar birçok etkinlikle kadınların sesini daha güçlü duyurmayı amaçlıyoruz. Kadınların haklarına ve mücadelesine sahip çıkan herkesi etkinliklerimize katılmaya davet ediyoruz."

Çukurova Kent Konseyi Başkanı Fatma Arguz da kadınların emek mücadelesiyle ilgili tarihsel süreci anlattı. Arguz, şunları kaydetti:

"1857 yılında emek mücadelesi için greve giden işçi kadınlar, fabrikada çıkarılan yangınla 40 bin kadın mahsur kaldı. 129 kadın bu yangında öldü. Onların yanışı bir meşale gibi o günden bugüne tüm Dünya emekçi kadınlarının hak arama mücadelelerinde yollarını aydınlattı. Bu film o mücadelenin sadece İngiltere'de geçen bir bölümünü aydınlatıyor."

Etkinlikler, 13 Mart'a kadar devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri Başladı - Son Dakika

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