Adana'da 8 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da kaçak 8 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Sarıçam ilçesinde park halindeki bir kamyonette arama yaptı.

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 8 milyon makaron bulundu.

Polis ekipleri, kaçakçılıkla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.