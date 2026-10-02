Adana'da 80 yaşındaki yatalak annesini yastıkla öldüren sanığa müebbet hapis verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da 80 yaşındaki yatalak annesini yastıkla öldüren sanığa müebbet hapis verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 80 yaşındaki yatalak annesini yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık psikolojik sorunları olduğunu savunarak tahliye ve beraat istedi; mahkeme tutukluluğunun devamına hükmetti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 80 yaşındaki yatalak annesini evde yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ş.G. (62) ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Adli Tıp Kurumundan alınan rapora göre sanığın, yatalak ve kendisini savunamayacak durumda olan annesi N.G'yi, evde yaşanan tartışma sonrasında yastıkla boğarak öldürdüğünü belirtti.

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden alınan ve dosyaya eklenen rapora göre sanığın suç tarihi itibarıyla akıl hastalığının bulunmadığını ve cezai ehliyetinin tam olduğunu ifade eden savcı, Ş.G'nin "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ş.G, psikolojik sorunlarının olduğunu ve bu durum sebebiyle tedavi gördüğünü öne sürdü.

Olay günü annesiyle tartıştığını iddia eden Ş.G, "Annem, rahmetli ağabeyimin çocuklarına bakmadığımı iddia ederek bana ağır hakaretlerde bulundu. Halbuki uzun yıllardan bu yana yeğenlerime ben bakıyordum. Bunalım halindeydim. Sonrasında bu olay gerçekleşti. Ben de intihara kalkıştım. Komşulara seslendim. Onlar da sağlık ekiplerine ve polise durumu ihbar etti. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde 13 Ağustos 2022'de yatalak olan 80 yaşındaki N.G. evinde ölü, oğlu Ş.G. bilekleri kesilmiş halde bulunmuştu. Ş.G, Seyhan Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından 17 Ağustos 2022'de tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
3. SayfaMahkemeGüncelAdanaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
İş başvurusunda izdiham İşte Köfteci Yusuf’un olmazsa olmaz şartı İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen... Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
16:50
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
16:42
Dehşet anları kamerada Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü
Dehşet anları kamerada! Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü
16:30
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın hakem talebi dosyada Hacıosmanoğlu, Gündoğdu’ya iletmiş
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hakem talebi dosyada! Hacıosmanoğlu, Gündoğdu'ya iletmiş
16:11
Nereden nereye Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
15:45
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
15:41
Kadıköy’de 8 katlı binada yangın Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 17:04:00. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da 80 yaşındaki yatalak annesini yastıkla öldüren sanığa müebbet hapis verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei