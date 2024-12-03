Adana'da 825 Kilo Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 825 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Adana\'da 825 Kilo Eroin Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adana'da düzenlenen operasyonla 825 kilo eroin ve 1 şüpheli yakalandı.

03.12.2024 19:31
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da düzenlenen operasyonda 825 kilo eroin ele geçirildiğini ve 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya soyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Adana'da düzenlenen Narkoçelik-50 operasyonunda 825 kilo eroin ele geçirildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya'nın operasyona ilşkin açıklamaı şu şekilde:

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen "NARKOÇELİK-50" operasyonunda; projeli dosya kapsamında 10 aydır takip edilen çalışmayla bir araç içerisinde; 825 kg eroin, 1.512 adet kahve kutusuna gizlenmiş olarak ele geçirildi. Operasyonda zehir taciri 1 şüpheli yakalandı. Operasyonu koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak: ANKA

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