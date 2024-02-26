Adana'da 90 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 90 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana\'da 90 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde 90 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca çok sayıda mermi, kartuş ve uyuşturucu hap da bulundu. Gözaltına alınan 48 şüpheli tutuklandı.

26.02.2024 17:07  Güncelleme: 17:08
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin geçen hafta gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde 90 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Şubat'ta ilçe genelinde yaptığı operasyon ve denetimlerde çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmada, ruhsatsız 64 tabanca, 21 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile 1387 uyuşturucu hap bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 48 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da 90 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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