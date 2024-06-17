Adana'da ahşap imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - Son Dakika
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Adana'da ahşap imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Adana\'da ahşap imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir ahşap imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederken, polis çevrede önlem aldı. İmalathaneden zaman zaman patlama sesleri geldi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

17.06.2024 01:19
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Adana'da ahşap imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir ahşap imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederken, polis çevrede önlem aldı.

İmalathaneden zaman zaman patlama sesleri geldi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA

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