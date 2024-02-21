Adana'da ahşap yüklü tırda 100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da ahşap yüklü tırda 100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı

Adana\'da ahşap yüklü tırda 100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı

Adana'da yapılan bir operasyonda, ahşap yüklü bir tırın dorsesinde gizlenmiş 100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada uyuşturucu bulundu ve sürücü gözaltına alındı. İlyas B, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

21.02.2024 09:57  Güncelleme: 09:58
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Adana'da ahşap yüklü tırda 100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında şüphelendiği bir tırı durdurup arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeğinin aracın dorsesine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, ahşap yük arasında panellerle hazırlanan gizli bölmede 100 kilo 700 gram esrar bulundu.

Polis, ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili sürücü İlyas B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İlyas B, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da ahşap yüklü tırda 100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da ahşap yüklü tırda 100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı - Son Dakika
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