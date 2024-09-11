Adana'da Aile Hekimine Saldırı Protesto Edildi

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(ADANA) - Sağlık sendikaları, Adana'nın Seyhan ilçesinde aile hekimine yönelik saldırıyı protesto etti. Hekimler adına açıklama yapan Genel Sağlık-İş Adana Şube Başkanı Musa Uğur, "Bizim Can'ımız, Cevher'imiz bu binanın 2'inci katında canıyla mücadele ederken, biz sahada ekonomik sıkışmışlığın ve sistemsizliğin sebebi olarak sağlık emekçilerini gören şımartılmış, şiddet tutkunu insanlarla mücadele ederken, sağlık bakanı, il sağlık müdürü koltuklarında rahat oturacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. ya bu işi çözsünler, ya da gitsinler" dedi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Can Cevher Gürler, bir hastanın yasal olmayan rapor talebini reddettiği için saldırıya uğramıştı. Saldırgan gözaltına alınırken, Dr. Gürler Seyhan Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Genel Sağlık-İş Sendikası ile Birlik ve Dayanışma Sendikası, hekime saldırıyı protesto etti. Hekimler, "sağlıkta şiddete hayır" sloganı attı.

Hekimler adına açıklama yapan Genel Sağlık-İş Adana Şube Başkanı Dr. Musa Uğur, şöyle konuştu:

"Kadınına, çocuğuna, hayvanına sahip çıkmayan siyasi iktidarın doktoruna da sahip çıkmayacağını biz biliyoruz. Kamil Furtun, Ersin Arslan, Ekrem Karakaya sadece bir isimden ibaret değildir. Bizim Can'ımız, Cevher'imiz bu binanın 2. katında canıyla mücadele ederken, biz sahada ekonomik sıkışmışlığın ve sistemsizliğin sebebi olarak sağlık emekçilerini gören şımartılmış, şiddet tutkunu insanlarla mücadele ederken, sağlık bakanı, il sağlık müdürü koltuklarında rahat oturacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. ya bu işi çözsünler, ya da gitsinler. Bizim artık tek bir arkadaşımızı dahi kaybetmeye sabrımız kalmadı. Bu olayın sorumlusu saldırganın en ağır şekilde cezalandırılması için tüm hukuki süreçlerin takipçisi olacağımıza yemin ediyoruz. Bu böyle bilinsin."

"Sağlıkta şiddetin bu noktaya gelmesinin sorumlusu 22 yıllık siyasi iktidarın yanlış politikalarıdır"

"Ülkemizde alınmayan önlemler ve acil çıkarılması gereken yasalar çıkarılmadığı için sağlıkta şiddet artarak devam etmektedir" diyen Uğur, şunları kaydetti:

"Adana Aile Sağlık Merkezi'nde aile hekimimizin yaşadığı vahşet şu şekilde gelişmiştir: Aile Hekimi, kendi nüfusuna kayıtlı olmadığı halde söz konusu şahsı muayene ettikten sonra 'yalnızca durum bildirir raporu' verebileceğini söylemesi üzerine şahsın ısrarla 'özel ibareli raporu' talep etmesi üzerine yaşanmıştır. Sağlık Bakanlığının özel ibareli rapor düzenlenmesi mevzuata uygun değildir genelgesine rağmen kurumların bu özel ibareli rapor talebi anlaşılır gibi değildir.

Sağlık emekçilerine yönelen bu şiddet ne yazık ki ilk değildir ve biliyoruz ki son da olmayacaktır. Ülkemizde; hekimlerin kurşunlandığı, bıçaklandığı, kafasında kaldırım taşı kırıldığı ya da kafasına çaydanlık fırlatıldığı günler yaşanmaktadır. Sağlıkta şiddetin bu noktaya gelmesinin sorumlusu sağlığı ticarileştiren, sağlık emekçilerini değersizleştiren, sağlık emekçilerinin canını hiçe sayan 22 yıllık siyasi iktidarın yanlış politikalarıdır. Sağlıkta yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ciddiyetle ele alınmalı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete caydırıcı yasal düzenlemeler geciktirilmeden hayata geçirilmelidir. Bizler STK'lar olarak, sağlıkta şiddetin önlenmesi için başta Sağlık Bakanı olmak üzere kamu otoritesinin derhal adım atmaya çağırıyoruz, arkadaşımız Dr. Can Cevher Gürler'e acil şifalar dilerken bir an önce iyileşmesini umut ediyoruz."