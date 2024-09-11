Adana'da Aile Hekimine Saldırı Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Aile Hekimine Saldırı Protesto Edildi

Geniş Video İzle

Sağlık sendikaları, Adana'nın Seyhan ilçesinde bir aile hekimine yönelik saldırıyı protesto etti. Hekimler, sağlıkta şiddete hayır sloganı atarak olayın sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.

11.09.2024 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA) - Sağlık sendikaları, Adana'nın Seyhan ilçesinde aile hekimine yönelik saldırıyı protesto etti. Hekimler adına açıklama yapan Genel Sağlık-İş Adana Şube Başkanı Musa Uğur, "Bizim Can'ımız, Cevher'imiz bu binanın 2'inci katında canıyla mücadele ederken, biz sahada ekonomik sıkışmışlığın ve sistemsizliğin sebebi olarak sağlık emekçilerini gören şımartılmış, şiddet tutkunu insanlarla mücadele ederken, sağlık bakanı, il sağlık müdürü koltuklarında rahat oturacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. ya bu işi çözsünler, ya da gitsinler" dedi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Can Cevher Gürler, bir hastanın yasal olmayan rapor talebini reddettiği için saldırıya uğramıştı. Saldırgan gözaltına alınırken, Dr. Gürler Seyhan Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Genel Sağlık-İş Sendikası ile Birlik ve Dayanışma Sendikası, hekime saldırıyı protesto etti. Hekimler, "sağlıkta şiddete hayır" sloganı attı.

Hekimler adına açıklama yapan Genel Sağlık-İş Adana Şube Başkanı Dr. Musa Uğur, şöyle konuştu:

"Kadınına, çocuğuna, hayvanına sahip çıkmayan siyasi iktidarın doktoruna da sahip çıkmayacağını biz biliyoruz. Kamil Furtun, Ersin Arslan, Ekrem Karakaya sadece bir isimden ibaret değildir. Bizim Can'ımız, Cevher'imiz bu binanın 2. katında canıyla mücadele ederken, biz sahada ekonomik sıkışmışlığın ve sistemsizliğin sebebi olarak sağlık emekçilerini gören şımartılmış, şiddet tutkunu insanlarla mücadele ederken, sağlık bakanı, il sağlık müdürü koltuklarında rahat oturacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. ya bu işi çözsünler, ya da gitsinler. Bizim artık tek bir arkadaşımızı dahi kaybetmeye sabrımız kalmadı. Bu olayın sorumlusu saldırganın en ağır şekilde cezalandırılması için tüm hukuki süreçlerin takipçisi olacağımıza yemin ediyoruz. Bu böyle bilinsin."

"Sağlıkta şiddetin bu noktaya gelmesinin sorumlusu 22 yıllık siyasi iktidarın yanlış politikalarıdır"

"Ülkemizde alınmayan önlemler ve acil çıkarılması gereken yasalar çıkarılmadığı için sağlıkta şiddet artarak devam etmektedir" diyen Uğur, şunları kaydetti:

"Adana Aile Sağlık Merkezi'nde aile hekimimizin yaşadığı vahşet şu şekilde gelişmiştir: Aile Hekimi, kendi nüfusuna kayıtlı olmadığı halde söz konusu şahsı muayene ettikten sonra 'yalnızca durum bildirir raporu' verebileceğini söylemesi üzerine şahsın ısrarla 'özel ibareli raporu' talep etmesi üzerine yaşanmıştır. Sağlık Bakanlığının özel ibareli rapor düzenlenmesi mevzuata uygun değildir genelgesine rağmen kurumların bu özel ibareli rapor talebi anlaşılır gibi değildir.

Sağlık emekçilerine yönelen bu şiddet ne yazık ki ilk değildir ve biliyoruz ki son da olmayacaktır. Ülkemizde; hekimlerin kurşunlandığı, bıçaklandığı, kafasında kaldırım taşı kırıldığı ya da kafasına çaydanlık fırlatıldığı günler yaşanmaktadır. Sağlıkta şiddetin bu noktaya gelmesinin sorumlusu sağlığı ticarileştiren, sağlık emekçilerini değersizleştiren, sağlık emekçilerinin canını hiçe sayan 22 yıllık siyasi iktidarın yanlış politikalarıdır. Sağlıkta yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ciddiyetle ele alınmalı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete caydırıcı yasal düzenlemeler geciktirilmeden hayata geçirilmelidir. Bizler STK'lar olarak, sağlıkta şiddetin önlenmesi için başta Sağlık Bakanı olmak üzere kamu otoritesinin derhal adım atmaya çağırıyoruz, arkadaşımız Dr. Can Cevher Gürler'e acil şifalar dilerken bir an önce iyileşmesini umut ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Seyhan, Sağlık, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Aile Hekimine Saldırı Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
15:50 Bomba iddia Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF’de işe başladı Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı
15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
15:20 Görüntüleri infial yaratan polis memur açığa alındı Görüntüleri infial yaratan polis memur açığa alındı
09:18 Bakışlarıyla adamı dövdü resmen Galatasaray forması Edin Dzeko’yu delirtti Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu delirtti
08:50 İstanbul’da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı İstanbul'da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı
08:42 Fotoğrafları servis edilmişti Alaattin Çakıcı’dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi Fotoğrafları servis edilmişti! Alaattin Çakıcı'dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi
08:41 Seyran’a yeni kayınvalide geliyor Derya Alabora, Yalı Çapkını’na dahil oldu Seyran'a yeni kayınvalide geliyor! Derya Alabora, Yalı Çapkını'na dahil oldu
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
07:51 Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum
07:34 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 18:11:42. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Aile Hekimine Saldırı Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement