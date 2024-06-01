Adana'da Altınyüzük Suç Örgütüne Operasyon: 28 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Altınyüzük Suç Örgütüne Operasyon: 28 Kişi Tutuklandı

Adana\'da Altınyüzük Suç Örgütüne Operasyon: 28 Kişi Tutuklandı

Adana'da 'Altınyüzük' suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, aralarında örgütün elebaşları olduğu iddia edilen Mustafa ve Ramazan Altınyüzük'ün de bulunduğu 28 kişi tutuklandı. 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 11 kişinin ise işlemleri devam ediyor.

01.06.2024 17:59
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ADANA'da, 'Altınyüzük' suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün elebaşları olduğu öne sürülen Mustafa ve Ramazan Altınyüzük'ün de bulunduğu 28 kişi tutuklandı, 14 kişi serbest kaldı. Gözaltında bulunan 11 kişinin ise işlemleri sürüyor.

Adana 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs, yasa dışı silah ticareti' suçlarına karıştığı tespit edilen 'Altınyüzük' suç örgütüne yönelik 29 Mayıs'ta operasyon yapıldı. Belirlenen adreslere baskınlarda aralarında örgütün elebaşları olduğu öne sürülen Mustafa ve Ramazan Altınyüzük'ün de bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 5 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Sorguları tamamlanan 42 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 28 şüpheli tutuklandı, 14 kişi adli kontrol ve haftada iki kez polis merkezinde imza atma şartıyla serbest kaldı, 11 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Haber-Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Altınyüzük Suç Örgütüne Operasyon: 28 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Altınyüzük Suç Örgütüne Operasyon: 28 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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