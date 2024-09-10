Adana'da altyapı çalışmalarıyla sel ve su baskınlarına önlem

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(ADANA) - Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Yüreğir ilçesine bağlı Atakent, Yenidoğan, Levent, Güzelevler Mahalleleri ve Mobilyacılar Sitesi'nin altyapısını güçlendirerek, kuvvetli yağışın sel ve su baskınlarına yol açmaması için çalışma yürütüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Yeni hatlarımız tamamlandığı zaman, bölgede şiddetli yağmur suyunun sele dönüşmesi sorunu iyice azalacak" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ, mevcut altyapıdan kaynaklanan sorunlara kalıcı çözümler getirmek için Yüreğir ilçesinde çalışma başlattı. Yenidoğan Mahallesi'nde sürdürülen çalışmaları yerinde denetleyen ve ASKİ personelinden bilgi alan Başkan Karalar, "Ben burayı yağmur yağdığında oluşan selden kurtaracağıma dair söz vermiştim. Tabii ki sadece burası değil; Levent'i, Atakent'i, Yenidoğan'ı, Güzelevler'i ve Mobilyacılar Sitesi'ni su baskınlarından kurtaracağız. Yeni hatlarımız tamamlandığı zaman, bölgede şiddetli yağmur suyunun sele dönüşmesi sorunu iyice azalacak. Bu büyük ve devasa bir iş" diye konuştu.

80 milyon TL'lik yatırımla geniş bir bölgeyi kapsayacak şekilde hayata geçirilen proje dahilinde 2 bin mm çapında yağmur suyu boruları ve 400 mm çapında kanalizasyon boruları kullanılarak yeni hatlar inşa ediliyor. Proje, bölgenin altyapısını güçlendirerek mevcut sorunları ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Çalışmalar sona erdiği zaman yağmur suyu kolaylıkla tahliye edilecek ve şiddetli yağışlarda yaşanan su baskınları ortadan kalkacak. Aynı zamanda daha verimli ve etkin şekilde işleyen yeni altyapı sayesinde günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen kötü koku gibi sorunlar da çözülecek ve Yüreğirlilere daha sağlıklı bir çevre sunulmuş olacak.